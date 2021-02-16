Рада відправила на доопрацювання законопроєкт щодо промислового забруднення

Верховна Рада відправила на повторне перше читання урядовий законопроєкт№4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 277 народних депутатів.

За ухвалення проєкту в першому читанні проголосував 221 нардеп при мінімально необхідних 226.

"Метою проєкту закону є встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, для забезпечення високого рівня захисту довкілля шляхом впровадження інтегрованого дозволу, визначення видів діяльності, які вимагають інтегрованого дозволу, вимог щодо застосування найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали інтегрований дозвіл", - ідеться в пояснювальній записці.

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Законопроєктом визначаються основні вимоги до інтегрованого дозволу, процедура та підстави відмови у його видачі, підстави та порядок зупинення та анулювання, порядок внесення змін до інтегрованого дозволу, вимоги до реєстру інтегрованих дозволів, особливості моніторингу викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали такий дозвіл.