Зниження забруднення повітря врятує щороку 50 тисяч життів у Європі

У разі зменшення забруднення повітря до рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я рівня можна щороку запобігти понад 50 тис. смертей в європейських містах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Згідно з дослідженням журналу The Lancet Planetary Health, щороку можна запобігти смертям 51 213 людей в разі зменшення забруднення повітря до рівня, рекомендованого ВООЗ.

У разі ще більшого зменшення цього забруднення кількість щорічних врятованих життів може збільшитися вдвічі.

Найбільше людей від забруднення повітря помирають у великих містах західної та південної частини Європи, включаючи Антверпен у Бельгії, Турін в Італії та Париж у Франції.

У скандинавських містах, таких як Тромсо в Норвегії та Рейк’явік в Ісландії, цей показник значно менший.

«Дослідження доводить, що багато міст досі не роблять достатньо для боротьби із забрудненням повітря, а рівень забруднення, що перевищує рекомендації ВООЗ, призводить до смертей», - зазначив професор Барселонського університету глобального здоров'я та співавтор дослідження Марк Ньювенхьойзен.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 20 січня зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.