У Кличка пояснили, чому «підскочив» рівень забруднення повітря

У Києві зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв’язку з різким зниженням температури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

«Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. У зв’язку з різким зниженням температурних показників мешканці приватних садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, до яких також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря», – зазначив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Зокрема, станом на 19 січня спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння та пилу в Дарницькому районі столиці. За даними пунктів спостереження за забрудненням атмосферного повітря (вул. Вербицького, 26 – Дарницький район), станом на 09:10 20 січня – є перевищення разових концентрацій твердих частин (пилу PM1, PM2,5)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Повітря в Києві стає дедалі бруднішим через погоду

Лабораторія КАРС 19 січня ввечері провела заміри повітря та зафіксувала перевищення показників продуктів горіння, а саме: діоксиду азоту і оксиду вуглецю – у 2 рази. Різкий запах гарі відчувається в різних районах Києва.

Згідно з даними стаціонарних постів Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за 19 січня, у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту та діоксиду сірки (продуктів горіння) у 1,5 – 2 рази.

Як повідомляв Укрінформ, в українській столиці в середу, 20 січня, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.