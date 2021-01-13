Повітря в Києві стає дедалі бруднішим через погоду

У столиці з 11 січня спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопленню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Про це передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського протягом 11 -12 січня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 - 7 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Бессарабської площі, бульвару Лесі Українки та вул. Каунанської (7.1 ГДК)", - йдеться у повідомленнні.

Зазначається, що 13 -14 січня зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря в м. Києві.