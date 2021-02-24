Найгірший сценарій позаду: ВООЗ спрогнозувала, коли завершиться пандемія

Глава Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге спрогнозував, що пандемія коронавірусу (COVID-19) завершиться на початку наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Orient.

«Найгірший сценарій позаду. Ми вже знаємо набагато більше про вірус (коронавірус – ред.) порівняно з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися», — сказав Клюге.

Глава Європейського бюро ВООЗ додав, що цьогоріч ситуація щодо поширення коронавірусу стане більш керованою порівняно з минулим роком.

«Вірус продовжить своє поширення, однак, я думаю, не буде необхідності в запровадженні обмежень», - зазначив він.

Водночас Клюге наголосив, що це тільки ймовірний розвиток подій, точний результат визначити наразі неможливо.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 24 лютого зафіксовано 112 654 146 випадків коронавірусу, зокрема 2 485 384 летальних. 88 239 672 осіб одужали.