Найгірший сценарій позаду: ВООЗ спрогнозувала, коли завершиться пандемія
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Orient.
«Найгірший сценарій позаду. Ми вже знаємо набагато більше про вірус (коронавірус – ред.) порівняно з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися», — сказав Клюге.
Глава Європейського бюро ВООЗ додав, що цьогоріч ситуація щодо поширення коронавірусу стане більш керованою порівняно з минулим роком.
«Вірус продовжить своє поширення, однак, я думаю, не буде необхідності в запровадженні обмежень», - зазначив він.
Водночас Клюге наголосив, що це тільки ймовірний розвиток подій, точний результат визначити наразі неможливо.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 24 лютого зафіксовано 112 654 146 випадків коронавірусу, зокрема 2 485 384 летальних. 88 239 672 осіб одужали.