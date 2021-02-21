Експерти ВООЗ рекомендують краще вивчити початок поширення COVID-19 в Ухані
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
ВООЗ запросить у Китаю ланцюжок контактів з першим зараженим, захворювання якого виявили 8 грудня 2019 року. Пацієнт не був публічно ідентифікований, але, на думку дослідників ВООЗ, це офісний працівник сорока років, який жив зі своєю дружиною і дитиною і не відвідував жодних екзотичних місць.
Експерти також хочуть дослідити ланцюжок поставок до майже десятка продавців морепродуктів в Ухані. Вони вважають, що ринок відіграв роль у ранньому поширенні коронавірусу.
Як повідомлялося, вперше коронавірус було виявлено у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.
Станом на 21 лютого у світі зафіксовано понад 111,7 млн випадків коронавірусу, з них майже 2,5 млн летальних.