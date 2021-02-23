ВООЗ гарантує виплату компенсацій за побічні ефекти від COVID-вакцин

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) погодила план компенсації за серйозні побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«Надаючи одноразову компенсацію в повному та остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX спрямована на значне скорочення необхідності звернення в суди, бо це є потенційно тривалим і дорогим процесом», - йдеться в повідомленні.

Компенсацію можуть отримати постраждалі від серйозних побічних ефектів, пов'язаних із вакциною, отриманою у рамках COVAX.

План компенсації поширюється на 92 бідні країни, серед яких більшість держав Африки та Південно-Східної Азії.

Програма діятиме до 30 червня 2022 року.

Зазначається, що країни, які самостійно фінансують свої закупівлі вакцини від COVID-19, також планують запровадити програми відповідальності.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 112 263 022 випадки зараження коронавірусом. З них - 2 485 384 летальних, одужали 87 788 837 осіб.

COVAX є міжнародною ініціативою, покликаною забезпечити рівний доступ до вакцини та імунізації від коронавірусної хвороби по всьому світу. Це є однією із трьох складових глобального реагування на пандемію, ініційованого ВООЗ, Європейською комісією і Францією. Наразі ініціативу підтримали 183 країни, включно з Україною.