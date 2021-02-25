До кінця березня Україна отримає ще 1,5 мільйона доз вакцини - Степанов

До 31 березня в Україну має бути доставлено ще 1,5 млн доз вакцини від COVID-19 за державними контрактами.

Як передає Укрінформ, про міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в інтерв'ю телеканалу Україна, яке оприлюдено в Фейсбуці.

“У нас по контракту 2 млн доз, це те, що повинно бути поставлено в I кварталі, до 31 березня. Ми очікували 500 тис. доз, 500 тис. доз приїхало. Це та кількість, на яку нам дав дозвіл на експорт уряд Індії. Всі уряди, що в США, що в ЄС, що в Індії, обмежують експорт? видають квоти на експорт. Зараз вже було два моїх звернення до уряду , зараз буде звернення прем'єр-міністра до свого колеги, щоб вони дали нам дозвіл на ці 1,5 млн”, - сказав Степанов.

Він додав, що вже поставлені 500 тис доз розраховані на вакцинацію 250 тис людей. Таким чином, кожен провакцинований зараз громадянин отримає другу дозу саме з цієї партії, а не буде очікувати наступних. Друге щеплення має бути зроблене через 28 днів.

Степанов зауважив, що вакцини, вироблені в Індії, не є генеричним препаратом.

“Генерики на вакцини не використовуються. Наприклад, компанія AstraZeneca має потужності - тільки два не дуже великих заводи в Європі, і вони законтрактували 7 виробничих майданчиків, де вони виробляють вакцини. Це Південна Корея, Індія, в Російській Федерації вони зробили майданчик, в Сполучених Штатах. По восьму світу “, - сказав Степанов.

Загалом, за його словами, Індія виробляє 62% вакцин у світі.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, яка була закуплена за кошти держбюджету.

Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто домовленості з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax.

Зараз, за повідомлення головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, всі партія вже розвезена по регіональних складах, протягом 23 лютого в Україні було зроблено 159 щеплень.