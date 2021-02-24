Радуцький готовий щепитися «індійською» COVID-вакциною

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що готовий вакцинуватися вакциною Covishield, розробки Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Я особисто готовий пройти щеплення цією вакциною. Звісно, коли з’явиться така можливість, згідно затвердженому Національному плану вакцинації", - написав Радуцький.

Водночас, за його словами, поки що невідома тривалість захисту після вакцинації. Втім, за твердженням Радуцького, клінічні випробування вакцини Oxford-Astra Zeneca свідчать, що вона повністю безпечна.

"Як запевняє Віктор Ляшко, якому я цілком довіряю, імуногенність вакцини (утворення антитіл) складає більше 97%, ефективність – понад 70%. Повну картину щодо ефективності препарату серед різних вікових груп можна буде отримати лише після завершення третьої фази випробувань. Але наразі немає сумнівів, що це безпечний препарат", - написав Радуцький.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну прибула партія з 500 тис доз вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

22 лютого 2021 року Міністерство охорони здоров'я України в Україні зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

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Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто домовленості з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax. Окрім цього Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX від 8 до 16 млн доз вакцини проти COVID-19. На початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer, також очікується постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. Наприкінці 2020 року Україна уклала угоду про постачання 1,9 млн доз вакцини китайського виробника Sinovak. Закупівля буде проведена державним коштом через АТ “Лекхім”.