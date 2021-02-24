У Вінниці першими вакцинували мобільну бригаду медиків

У Вінниці сьогодні вакцинували від COVID-19 першу мобільну бригаду медиків.

Про це на брифінгу повідомила перший заступник голови Вінницької ОДА Наталя Заболотна.

«О 13.38 ми отримали першу провакциновану, це лікар Людмила Бойко, з однієї із 20 мобільних бригад, які здійснюватимуть вакцинацію від COVID-19», - повідомила Заболотна.

Загалом до мобільної бригади медиків, яким першими зробили щеплення від коронавірусу, входять 2 лікарі і три медсестри.

Як повідомляв на своїй сторінці у Фейсбуці голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, в області записані на вакцинацію уже майже 7 тисяч медиків. Першими вакцинують 1700 лікарів, які працюють в екстреній медицині та «ковідних» стаціонарах.

Брифінг у Вінницькій міській клінічній лікарні №1 щодо старту «першої хвилі» вакцинації від COVID-19 / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), і має локальну (торговельну) назву Covishield, надійшла до Вінниці сьогодні о 13.00. Область отримала 17800 доз препарату.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, область за кількістю нових випадків COVID-19, виявлених за минулу добу, вийшла на перше місце в країні, «обігнавши» навіть Івано-Франківщину, де досі фіксувався найвищий рівень захворюваності.

Станом на середу Вінниччину віднесено до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

На Вінниччині з початку пандемії COVID-19 лабораторно підтверджено у 33 983 осіб. В Україні захворіли 1 317 694 людини, 25 461 померли, одужали - 1 155 422. За минулу добу виявлено 5 850 нових випадків інфікування коронавірусом.