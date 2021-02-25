В Україні за сьогодні зробили понад 1,1 тисячі COVID-щеплень - Степанов

Протягом другого дня кампанії щеплення проти коронавірусу, 25 лютого, вакцинувалися 1179 українців, і день у день ця цифра зростатиме в рази.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі програми “Право на владу” на каналі "1+1" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“За сьогоднішній день 1179 людей вакцинувалися. Ми каскадним способом розгортаємо цю вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Для нас важливий не старт вакцинації, для нас важливий весь процес, щоб ми досягли тих цифр, до яких ми прагнемо”, - сказав Степанов.

Він додав, що кожного дня ця цифра буде збільшуватися в рази.

За словами міністра, мінімальна частка вакцинованих проти COVID-19 в Україні має становити не менше 60%.

“За соціологічними дослідженнями, близько 43% громадян готові на безкоштовну вакцинацію. Ми вважаємо, що це дуже мало, тому ми проводимо максимальну комунікаційну кампанію, щодо збільшення кількості людей, які повинні вакцинуватися... Мінімальний відсоток, який має бути в нашій країні, це не менше 60%. Саме з цієї цифри починається формування колективного імунітету”, - сказав Степанов.

Степанов пояснив, що в перший день, 24 лютого, було щеплено мало людей, бо вакцина тільки розвозилася в регіони, сам процес розпочався у другій половині дня.

Також, за словами очільника МОЗ, багато хто з медиків перехворів на COVID-19,і має високий рівень антитіл.

"У рекомендаціях, затверджених відповідними документами, ми не радимо вакцинуватися 6 місяців, після того як перехворів. За бажанням. Тобто людина може вакцинуватися, але, якщо в тебе є відповідний імунітет, це не потрібно", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини Covishield, розробленої Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, яка була закуплена за кошти держбюджету. Станом на 25 лютого, за повідомленням головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вся партія вже розвезена по регіонах, де розпочалася вакцинація медичних працівників.