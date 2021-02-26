Вакцинація в Україні: за два дні зробили 1338 COVID-щеплень

Протягом 24 та 25 лютого проти COVID-19 в Україні щеплено 1338 осіб.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Від початку кампанії, за середу і четвер, вакцинували 1338 осіб. Найбільше вакцинацій зроблено в Черкаській області — 170, яка однією з найперших розпочала кампанію з імунопрофілактики", - сказав Ляшко.

Так, протягом 25 лютого було провакциновано 1179 осіб, з яких чоловіків - 792, жінок - 387.

Найбільше щеплень, за словами Ляшка, зробили за минулу добу в Черкаській, Тернопільській областях та в Києві - по 90 щеплень.

Окрім цього, Ляшко повідомив, що 25 лютого отримано 7 повідомлень про несприятливі події після імунізації.

"Станом на 25 лютого надійшли й перші повідомлення про несприятливі події після імунізації - таких повідомлень 7, вони всі несерйозні, одне повідомлення було зареєстровано в Чернігівській області, 6 — у Черкаській області. Ці повідомлення надходять по електронній системі до Державного експертного центру. Кожен випадок аналізується, і хотів би, щоб до цього ставилися серйозно, але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки, тому що це передбачено інструкцією виробника. Ми всі несприятливі події відслідковуємо і звертаємо на це увагу Кампанія на сьогодні продовжується", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну було доставлено 500 тисяч доз вакцини Covishield, розробки Oxford/AstraZeneca, і вироблену на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 нових випадки COVID-19. Всього ж за час пандемії на коронавірус захворіло 1 333 844 особи.