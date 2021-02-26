В Україні за добу - 8 003 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 нові випадки COVID-19. Загалом за час пандемії на коронавірус хворіли 1 333 844 особи.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"8 003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників", - зазначив Степанов.

Як зазначає міністр, за минулу добу госпіталізовано 2 762 особи, сталося 146 летальних випадків, одужали 4 244 особи.

Здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 333 844 особи, одужало – 1 163 555 осіб; летальних випадків – 25 742; проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Києві (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за попередню добу, 24 лютого, було зареєстровано 8 147 нових випадків COVID-19.