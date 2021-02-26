Глава МОЗ запевняє, що Україна готова до зберігання вакцини Pfizer

Україна повністю готова забезпечити холодовий ланцюг зберігання вакцин проти COVID-19, у тому числі виробництва компанії Pfizer, яка потребує температури від -60 до -80 градусів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі програми “Право на владу” сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми повністю готові. У нас укладений відповідний договір на потужності з комерційними структурами. На сьогоднішній день - 300 тисяч доз вакцин на тиждень. Згідно з договором, вони приймають з літака, зберігають на центральному складі та повністю розвозять у регіони. Ми готові до прийому будь-якої вакцини", - наголосив міністр.

Він додав, що при потребі є можливість збільшити обсяг зберігання вакцин до 600 тисяч доз на тиждень.

Очільник МОЗ також пояснив, чому такий холодовий ланцюг не забезпечується на державному рівні: “Єдина вакцина, якій потрібно від -60 до -80 градусів - це Pfizer. Більше ми просто не будемо використовувати цей холодовий ланцюг".

Міністр охорони здоров'я також закликав зберігати інформаційну гігієну в питанні вакцинації та не піддаватися на фейки й маніпуляції, які напряму впливають на здоров'я українців.

Як повідомляв Укрінформ, в Україну має бути доставлено 117 тис. доз вакцини Pfizer. Протягом 17-18 лютого ЮНІСЕФ разом з логістичною компанією “Фармасофт” провели тренінг для фахівців з усіх регіонів України стосовно дотримання холодового ланцюга для цієї вакцини Pfizer при проведенні кампанії щеплення.