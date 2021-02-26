Глава МОЗ запевняє, що Україна готова до зберігання вакцини Pfizer

Глава МОЗ запевняє, що Україна готова до зберігання вакцини Pfizer

Укрінформ
Україна повністю готова забезпечити холодовий ланцюг зберігання вакцин проти COVID-19, у тому числі виробництва компанії Pfizer, яка потребує температури від -60 до -80 градусів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі програми “Право на владу” сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми повністю готові. У нас укладений відповідний договір на потужності з комерційними структурами. На сьогоднішній день - 300 тисяч доз вакцин на тиждень. Згідно з договором, вони приймають з літака, зберігають на центральному складі та повністю розвозять у регіони. Ми готові до прийому будь-якої вакцини", - наголосив міністр.

Він додав, що при потребі є можливість збільшити обсяг зберігання вакцин до 600 тисяч доз на тиждень.

Очільник МОЗ також пояснив, чому такий холодовий ланцюг не забезпечується на державному рівні: “Єдина вакцина, якій потрібно від -60 до -80 градусів - це Pfizer. Більше ми просто не будемо використовувати цей холодовий ланцюг".

Міністр охорони здоров'я також закликав зберігати інформаційну гігієну в питанні вакцинації та не піддаватися на фейки й маніпуляції, які напряму впливають на здоров'я українців.

Як повідомляв Укрінформ, в Україну має бути доставлено 117 тис. доз вакцини Pfizer. Протягом 17-18 лютого ЮНІСЕФ разом з логістичною компанією “Фармасофт” провели тренінг для фахівців з усіх регіонів України стосовно дотримання холодового ланцюга для цієї вакцини Pfizer при проведенні кампанії щеплення.

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