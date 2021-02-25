Pfizer почала вивчати ефективність третьої дози COVID-вакцини

Розробники вакцини від COVID-19 Pfizer та BioNTech проведуть випробування ефективності введення пацієнтам третьої дози медзасобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії Pfizer.

Випробування здійснюються з метою оцінки безпеки та ефективності набутого імунітету після введення третьої дози проти вже поширених та потенційних нових штамів коронавірусу.

У випробуванні візьмуть участь щонайменше 144 особи, поділені на дві вікові групи - від 18 до 55 років та від 65 до 85 років.

Цим людям будуть вводити третю дозу вакцини та перевіряти їх стан під час введення медичного засобу, а також через певний час після вакцинації.

Як повідомлялося, загалом з початку пандемії у світі підтверджено 113 100 859 випадків коронавірусу, зокрема 2 508 925 летальних. Одужали вже 88 722 537 осіб.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard