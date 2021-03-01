В Україні зробили вже 3141 щеплення від коронавірусу

В Україні з початку вакцинації зробили щеплення від коронавірусу 3141 особі.

Укрінформ, про це свідчать дані інформаційного порталу МОЗ з питань вакцинації проти COVID-19.

"За минулі три доби в Україні проти COVID-19 щеплено 1803 особи. З них вакциновано 1 дозою – 1803 людини. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 3141 особа, всі вони отримали 1 дозу", - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що найбільшу кількість щеплень за 26-28 лютого зробили у Миколаївській області – 170 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Черкаській області – 270 щеплень.

Всього в Україні від початку вакцинації проти коронавірусу щеплення отримала 3141 людина. Усім була введена перша доза препарату Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute.

Як повідомлялося, 24 лютого 2021 року в Україні відбувся старт вакцинації проти COVID-19. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.