Протягом року вакцинуватися від коронавірусу зможуть усі охочі - Шмигаль

Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину проти коронавірусу, адже це - шлях повернення до звичного життя.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо перемовини. Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це — наш шлях повернення до звичного життя», - написав Шмигаль.

За його словами, Мінцифри й МОЗ анонсували запуск із наступного тижня нового проєкту, який дасть можливість записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок або вебпортал Дія. «Це допоможе уникнути черг і заповнення зайвих папірців», - переконаний глава уряду.

Він нагадав про те, що цього тижня в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення від COVID-19. Щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, зробила вже 3 141 особа. «Вакцинування відбувається згідно з національним планом, і першими вакцину отримали лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Також вчора почали вакцинувати військових у Луганській області», - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні від COVID-19 вакцинували вже понад 3 тисячі осіб, за минулу добу – 90.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. За день до цього, 23 лютого, в Україну доставили 500 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute.

До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.