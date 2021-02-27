В МЗС Литви сказали, коли зможуть поділитися вакциною з Україною

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс каже, що його країна зможе поділитися з Україною вакциною від коронавірусного захворювання COVID-19 тільки коли у неї самої на рику не буде надлишку вакцин.

Про це міністр розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Укрінформ.

За його словами, два місяці тому він і ще 12 міністрів країн ЄС звернулися до Єврокомісії з запитом – запровадити спеціальну програму для вакцинації для східних країн-партнерів, однак через суттєві скорочення обсягів постачання вакцини до європейських країн Єврокомісія не змогла започаткувати таку окрему програму.

"У Єврокомісії сказали: єдиний вихід наразі, як Європа могла б допомогти своїм партнерам, – це шляхом пожертвування. Система проста: ви дивитеся, скільки вакцин можете передати, й передаєте в країну, яку обрали. Проблема полягає в тому, що станом на зараз кожна країна намагається вакцинувати якомога більше своїх громадян. Литва – не виняток. Ми є серед лідерів у ЄС за темпами вакцинації, сподіваюся, це так і залишиться. Але ж настане момент – коли, мені поки складно сказати, – коли ми отримаємо більше, ніж зможемо використати. Очевидно, що в цей момент ми зможемо поділитися», – сказав голова литовського МЗС у «Суботньому інтерв’ю».

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Ландсбергіс також додав, що сама ініціатива поділитися вакцинами має йти не лише від Єврокомісії, а й від країн-членів євроспільноти.

Як раніше повідомляло агентство, в межах робочого візиту української урядової команди до Брюсселя минулого тижня була досягнута домовленість щодо отримання Україною від Польщі 1,2 млн доз вакцини від COVID-19.

Фото: DELFI / Kiril Čachovskij