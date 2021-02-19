У Польщі розповіли, коли продадуть Україні вакцину AstraZeneca

Польща перепродасть Україні та ще кільком країнам з-за меж ЄС загалом 4 млн доз вакцини AstraZeneca, коли виробники перестануть затримувати постачання чергових партій до РП.

Про це повідомив заступник глави МОЗ Польщі Томаш Мілковський, повідомляє Укрінформ із посиланням на Onet.pl.

“Ще не визначено конкретного терміну перепродажу цих доз. Були очікування, що це станеться у квітні. Ми прийматимемо рішення після отримання графіку постачання на другий квартал від усіх виробників, зокрема від компаній Johnson&Johnson i CureVac”, - заявив Мілковський у коментарі РАР.

Він поінформував, що Польща купила в AstraZeneca 20 млн доз вакцини, з яких 16 млн передбачено в національній програмі щеплень населення країни, а 4 млн – для перепродажу третім державам, зокрема Україні, Грузії та Албанії. Виробник цієї вакцини раніше декларував, що усі 20 млн доз буде поставлено до Польщі у першому півріччі.

“Зараз ще немає підтвердження від цієї компанії, скільки вона поставить нам доз у другому кварталі. Але найімовірніше реалізація угоди не завершиться у другому кварталі цього року”,- заявив польський урядовець.

Мілковський також повідомив, що зараз триває робота над отриманням формальної згоди ЄС на перепродаж вакцини AstraZeneсa. Угода буде тристоронньою - між виробником, ЄС і третьою країною.

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Як повідомлялося, Польща закупила понад 90 млн доз вакцини п’яти виробників: Pfizer – 41 млн, AstraZeneсa - 20 млн, Johnson&Johnson – 17 млн, Moderna – 6,7 млн, CureVac – 5,7 млн.

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