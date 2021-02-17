Україна отримає від Польщі 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca – Прем’єр
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні уряду сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«В рамках візиту досягнуто домовленість про отримання від Польщі партії вакцини компанії AstraZeneca в розмірі 1,2 млн доз», - сказав Шмигаль.
Також Прем’єр-міністр повідомив, що Україна стане учасником проекту ЄС та ВООЗ, в рамках якого буде закладено 40 млн євро на підтримку ініціативи впровадження вакцинації.
Окрім цього, за його словами, рамках зустрічі з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хоєром було досягнуто домовленості про виділення 50 млн євро на закупівлю вакцин та сучасного холодильного обладнання для центрів з вакцинації.
Як повідомлялося, вакцинацію від COVID-19 в Україні планували розпочати 15 лютого, однак терміни біло перенесено, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, через технічні проблеми логістичного характеру.
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