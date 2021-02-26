Болгарія призупиняє вакцинацію через дефіцит вакцини AstraZeneca

Болгарський уряд призупинить процес масової вакцинації населення країни від COVID-19 у зв’язку з дефіцитом препаратів, адже країна надалі отримуватиме лише 40% замовлених доз вакцини AstraZeneca, яка є основою урядових планів імунізації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Уряд Болгарії дозволив вакцинувати всіх громадян у понад 300 пунктах по всій країні шість днів тому, що значно пришвидшило вакцинацію. Першу дозу отримали 100 000 людей, що становить 2% дорослого населення.

Проте міністр охорони здоров'я Костадін Ангелов звинуватив AstraZeneca у недотриманні узгоджених контрактів. У лютому Болгарія очікувала 451 832 дози британсько-шведської вакцини, але отримає лише близько 170 000.

Протягом останніх трьох днів тривають переговори з AstraZeneca, сказав Ангелов.

«Ми сказали компанії, що готові відправити літак, але чітких і точних відповідей так і не отримали», - додав болгарський урядовець.

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Також стало відомо, що Болгарія отримає 1 мільйон доз вакцини Pfizer/BioNTech від Франції та Німеччини, починаючи з березня.

Загалом із початку пандемії в Болгарії виявлено майже 244 тисячі випадків COVID-19, зокрема 10 тисяч летальних.

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