Болгарія призупиняє вакцинацію через дефіцит вакцини AstraZeneca
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.
Уряд Болгарії дозволив вакцинувати всіх громадян у понад 300 пунктах по всій країні шість днів тому, що значно пришвидшило вакцинацію. Першу дозу отримали 100 000 людей, що становить 2% дорослого населення.
Проте міністр охорони здоров'я Костадін Ангелов звинуватив AstraZeneca у недотриманні узгоджених контрактів. У лютому Болгарія очікувала 451 832 дози британсько-шведської вакцини, але отримає лише близько 170 000.
Протягом останніх трьох днів тривають переговори з AstraZeneca, сказав Ангелов.
«Ми сказали компанії, що готові відправити літак, але чітких і точних відповідей так і не отримали», - додав болгарський урядовець.
Також стало відомо, що Болгарія отримає 1 мільйон доз вакцини Pfizer/BioNTech від Франції та Німеччини, починаючи з березня.
Загалом із початку пандемії в Болгарії виявлено майже 244 тисячі випадків COVID-19, зокрема 10 тисяч летальних.
Фото: picture-alliance / Flashpic