У Польщі вакцину AstraZeneca рекомендують людям віком до 69 років

Медична рада при уряді Польщі змінила рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, зокрема, збільшуючи віковий поріг її використання з 65 до 69 років.

Медична рада оцінила, що у світлі результатів останніх клінічних досліджень можна розширити категорію людей, яким можна рекомендувати цю вакцину, інформує Укрінформ із посиланням на РАР.

У п’ятницю підтверджуюче рішення у цій справі оприлюднить група з питань щеплень при МОЗ Польщі, а згодом міністерство оприлюднить це рішення.

Як повідомлялося, спочатку Медична рада рекомендувала вакцину AstraZeneca особам до 60 років, згодом до 65 років, і зараз підняла віковий поріг до 69 років.

Медична рада є дорадчим органом, який у період пандемії діє при главі уряду Польщі. До її складу входять кільканадцять польських вірусологів, імунологів, представників сектору охорони здоров’я.

За минулу добу, 25 лютого, в Польщі інфікувалися COVID-19 11 539 осіб, померли 259 людей. Загалом, від початку пандемії у РП інфікувалися понад 1,6 млн осіб, померли понад 43,3 тис.

Станом на сьогодні у Польщі вже виконано понад 3,1 млн щеплень, зокрема понад 1,1 млн людей отримали вже дві дози вакцини.

У світі станом на ранок 26 лютого зафіксували 113 550 202 випадки зараження коронавірусом.

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