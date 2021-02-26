Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 113,5 мільйона
Укрінформ
У світі станом на ранок 26 лютого зафіксували 113 550 202 випадки зараження коронавірусом
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема виявлено 2 519 328 летальних випадків, одужали 89 134 277 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 16 784 нових випадків, загинули 984 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (29 052 262), Індія (11 063 491) та Бразилія (10 393 886).
Фото: CTK Photo/Укрінформ