Епідеміолог пояснила, кому не варто робити щеплення від COVID-19

Вакцинація від коронавірусу потрібна, проте щеплення можна не робити, якщо людина має достатній титр антитіл.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповіла доктор медичних наук, епідеміолог Наталія Виноград.

"Якщо ти хворів, якщо у тебе є обстеження про наявність хорошого титру антитіл, навіщо тоді робити сьогодні вакцинацію. Її можна зробити пізніше, коли цей титр знизиться. А сьогодні — ти вже захищений постінфекційним імунітетом. Якщо ж його немає і ти — група ризику, вакцинація — варіант не потрапити у велику біду", — пояснила епідеміолог.

Вона наголосила, що якщо є можливість пройти вакцинацію, її все ж треба це зробити. Крім того, запевнила, що українські медики добре навчені процесу вакцинації та чітко знають всі протипоказання при щепленнях.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.