За добу в Україні провели 1713 COVID-щеплень

За минулу добу, 26 лютого, в Україні провели 1713 щеплень від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ у Телеграм-каналі "Коронавірус-інфо".

"1713 осіб щеплено від COVID-19 за добу 26 лютого 2021 року в Україні", - зазначається у повідомленні.

Від початку кампанії першою дозою щеплено 3051 особу. Лідерами з кількості проведених щеплень є Миколаївська (170), Донецька (110), Полтавська та Черкаська (по 100) області. У Києві, як і в Луганській області, проведено всього по 30 щеплень - це найменше в Україні.

За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у Черкаській області - 270.

Як повідомлялося, ​​24 лютого 2021 року в Україні відбувся старт вакцинації проти COVID-19. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.