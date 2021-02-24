COVID-вакцинація стартувала ще у двох областях

На Київщині та Чернігівщині у среду, 24 лютого, стартувала вакцинація від COVID-19.

На Київщині стартувала вакцинальна кампанія, і першою в області щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КОДА.

«Перебіг коронавірусної хвороби може бути дуже важким і навіть призвести до смерті пацієнта. Ми, медичні працівники, кожного дня бачимо наслідки COVID-19. Вакцинування формує імунітет до вірусу та допомагає попередити інфікування. Проте навіть, якщо ви й захворієте, то перенесете хворобу значно легше. Саме тому я прийняла для себе рішення отримати щеплення і навіть встигла зробити це на самому початку вакцинальної кампанії в області», – зазначила Шульженко.

Заступниця голови Київської облдержадміністрації Тетяна Щербак резюмувала, що першу хвилю вакцинації у регіоні планують завершити вже через два-три тижні.

Як повідомлялося, Київська область отримала 16 600 вакцин Oxford/AstraZeneca.

Тим часом, вакцину Oxford/AstraZeneca 24 лютого доставили також у Чернігів, в обідню пору, й першими щепили завідувача та старшу медсестру загальносоматичного (ковідного) відділення обласної лікарні. Представники ЗМІ були свідками завезення вакцини в медзаклад, а декого навіть впустили зафільмувати сам процес її введення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я перечитав усе про цю вакцину, тож страху в мене не було», - сказав журналістам відразу після щеплення завідувач відділення Ігор Кузін.

Вакцинація на Чернігівщині / Фото: Чернігівська ОДА; Наталія Потапчук, Укрінформ

За його словами, можливі побічні наслідки вакцинації від COVID-19 викладені в пам’ятці, яку він отримав, і вони нічим особливим не відрізняються від реакцій на будь-які інші вакцини. Це - почервоніння в місці уколу, температура, слабкість тощо.

Як повідомила голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко, на Чернігівщину привезли 6800 доз вакцини, термін придатності якої - пів року. Найближчим часом щепити нею планують понад 5 тисяч осіб.

Як додав начальник управління охорони здоров’я ОДА Петро Гармаш, перша хвиля вакцинації розрахована на персонал COVID-відділень лікарень. В обласній сьогодні вколють одну зміну, завтра - другу, а потім перейдуть до вакцинації працівників інших медзакладів, які лікують хворих на коронавірус, додав він.

Старт вакцинації на Чернігівщині / Фото: Чернігівська ОДА

«Думаю, що за тиждень ми охопимо всі заклади Чернігова: обласну, три міські, районну та обласну дитячу лікарні», - сказав посадовець.

Як інформував під час недільного візиту до Чернігова заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, першими вакцину отримають Київ та 6 областей України - Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська. Опісля її 11-ма машинами одночасно повезуть в усі інші регіони. Температура зберігання вакцини AstraZeneca становить від +2 до +8°С, тож проблем із цим ніде не буде.

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23 лютого Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Британія-Швеція), що була закуплена за державні кошти. Виробляється вона на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву CoviShield.

Вакцина Oxford/AstraZeneca зареєстрована в Україні 22 лютого 2021 року. Загалом в Україні заплановано п’ять етапів вакцинації.

Фото: Київська ОДА