У Черкасах від коронавірусу вакцинували вже 10 осіб

У Черкасах щеплення від коронавірусу отримали вже 10 осіб.

Про це на засідання уряду повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

«У Черкасах у нас вже 10 осіб провакциновано. Першим був лікар-реаніматолог Євген Горенко. Вже вона (вакцинація - ред.) планово пішла. В семи регіонах вона сьогодні розпочинається, повністю згідно з нашим затвердженим планом», - сказав Степанов.

Раніше голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко повідомив, що перше щеплення від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює у Черкаській обласній лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну доправили 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої коштом державного бюджету. Закупівля була проведена через британську закупівельну агенцію Crown Agents.

Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Фото: provce.ck.ua