Глава МОЗ пояснив, чому вакцину Covishield в Україні реєстрував не виробник

Вакцину Covishield, розроблену Oxford/AstraZeneca та виготовлену на потужностях Serum Institute, в Україні зареєструвала компанія, уповноважена на це виробником.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі програми “Право на владу” на канал "1+1" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“У нас укладений контракт із Serum Institute, укладала контракт компанія Crown Agents, обрана як закупівельна організація, яка закуповує цю вакцину і постачає її в Україну, отримувачем є “Укрмедпостач”. Та компанія, про яку говорять, це компанія уповноважена Serum Institute у зв'язку з тим, що він не має тут свого представництва. Він уповноважив компанію передати документи на реєстрацію. І ця компанія фігурує у відповідних документах про реєстрацію. Це як нотаріуса ви уповноважуєте щось передавати. Це не наше питання, це питання Serum Institute - у який спосіб він хотів зареєструвати”, - розповів Степанов.

Він додав, що інформація, ніби через цю компанію йдуть якісь кошти - фейкова.

Раніше в соціальних мережах поширилося інформація, що вакцину Covishield, розробки Oxford/AstraZeneca, виготовлену на потужностях Serum Institute в Україні, зареєструвала ТОВ “Грейс оф Год”, зареєстрована на Кумара Пранаава, якого також називають співзасновником іншого ТОВ - “Аеон Біотех”.