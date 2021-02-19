Заборона продажу ліків дітям: Радуцький обіцяє, що законопроєкт буде у Раді сьогодні

Народні депутати планують зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який заборонить продаж ліків неповнолітнім.

Як передає Укрінформ, про це голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький сказав Радіо Свобода.

«Сьогодні до 22:00 буде зареєстровано законопроєкт, який заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни ми зараз не кажемо, про бади не кажемо, бо це не є ліки», – сказав Радуцький.

Він пояснив необхідність таких обмежень кількома випадками, що сталися напередодні, коли діти труїлися медичними препаратами, які, за даними поліції, купили в аптеці.

Голова профільного комітету додав, що остаточно не вирішено, яке покарання передбачатиметься за продаж ліків дітям, утім зауважив, що одна з пропозицій - прирівняти до покарання за продаж фальсифікованих ліків. «У нас ще є суперечка, наскільки жорстким має бути покарання. Воно має бути, і нести слід адміністративну, і кримінальну відповідальність, але по термінах ще не скажу», – додав Радуцький.

Згідно зі статтею 321 Кримінального кодексу України, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі від п’яти до восьми років. За ці ж дії, скоєні повторно, – від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, дві школярки із Боярки Київської області 16 лютого отруїлися ліками, які придбали в місцевій аптеці, внаслідок чого одна з них померла. В Умані Черкаської області 17 лютого дві інші школярки також вжили надмірну дозу ліків і потрапили до лікарні.