В Умані дві школярки наковтались пігулок і потрапили до лікарні - ЗМІ

В Умані Черкаської області дві восьмикласниці у середу, 17 лютого, в приміщені школи наковталися пігулок і потрапили до лікарні.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на медиків повідомляють місцеві ЗМІ.

«Дійсно був такий виклик на «швидку». До лікарні було доправлено двох дітей з підозрою на отруєння «Дротаверином», - сказала речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок.

Обидві дівчинки випили по 10 пігулок. Наразі вони під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, поки що невідомо.

У поліції встановлюють обставини отруєння восьмикласниць і опитують свідків, повідомила речниця поліції Черкащини Зоя Вовк.

За її словами, дівчата у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальна превенція поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла.

За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин».