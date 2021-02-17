Отруєння школярок: у ліцеї Боярки з учнями працюють психологи

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу у середу повідомила директор департаменту охорони здоров'я КОДА Олена Єфіменко.

"У закладі освіти триває розслідування, з учнями класу за згодою батьків працюють кризові психологи. У всіх класах проводять позапланову роз'яснювальну роботу з питань безпеки життєдіяльності. В інших навчальних закладах області також відбуваються відповідні позапланові інструктажі та профілактичні бесіди", - сказала Єфіменко.

Вона нагадала, що у Боярці в академічному ліцеї «Гармонія» під час освітнього процесу дві дівчинки вжили у великій кількості медичний препарат, внаслідок чого отруїлися.

"На жаль, одну дівчинку врятувати не вдалося. Друга школярка направлена у лікарню, де отримала необхідну медичну допомогу. Наразі вона знаходиться під наглядом лікарів", - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла.

За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин».

Фото ІА «Погляд»