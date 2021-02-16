У ліцеї під Києвом отруїлись дві школярки, одна померла

У Боярці Київської області дві дівчинки отруїлись невідомою речовиною, одна з них померла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська облдержадміністрація.

"У Боярці в академічному ліцеї «Гармонія», який підпорядковується Боярській територіальній громаді Фастівського району, сьогодні, 16 лютого, сталась трагедія. Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись. На жаль, одну дівчинку не вдалось врятувати. Натомість друга школярка знаходиться в лікарні в стані середньо стабільному", - ідеться в повідомленні.

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.

"Висловлюю щирі слова співчуття батькам постраждалих школярок. Це жахлива трагедія, яка сколихнула Київщину. Дав усім профільним службам доручення як можна швидше з’ясувати всі обставини справи. На місці події вже почала працювати поліція", – наголосив Володін.

Як повідомляв Укрінформ, 7 лютого у Бердянську до лікарні госпіталізували поліцейського з отруєнням невідомою речовиною. У поліції призначили службове розслідування.