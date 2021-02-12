У гуртожитку спортліцею померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра

У гуртожитку Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю через отруєння невідомою речовиною померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра. За фактом події поліція відкрила два кримінальних провадження.

Про це повідомив на брифінгу 12 лютого начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, учениця 11 класу цю, поки невстановлену експертами речовину, вдихала.

«Фактично, слідство встановило і внесло кримінальне провадження, що це був нещасний випадок», - сказав Чиж. Однак смерть відпрацьовують як умисне вбивство, оскільки дівчині було лише 16 років.

За даними Чижа, померла була переможницею українських змагань зі штовхання ядра.

Також правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

«Ми ще надамо оцінку діям посадових осіб цього ліцею, вихователям – як вони навчали, як вони дивилися. Що до цього призвело – спортивний ліцей, спортсменка, а займалася таким (токсикоманією - ред.)», - сказав начальник Слідчого управління.

Відомо, що дівчина родом з іншої області, до Харкова переїхала з матір’ю, жила в гуртожитку ліцею.

Раніше в Телеграм-каналах, присвячених Харкову, з’явилася інформація, ввечері 9 лютого в республіканському спортліцеї померла від інтоксикації дівчина, яка вдихала освіжувач для повітря. Спортсменці викликали «швидку», але врятувати життя неповнолітній не вдалося, медики констатували смерть одразу в гуртожитку.