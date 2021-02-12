У Києві стався вибух на дитячому майданчику, загинув чоловік

У Солом’янському районі Києва на дитячому майданчику стався вибух, на місці виявлено тіло чоловіка.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Укрінформ.

Як зазначається, повідомлення про те, що на дитячому майданчику на бульварі Чоколовського стався вибух, надійшло сьогодні близько 15:00.

"На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження. Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмета, що вибухнув, а також обставини", - заявили у поліції.

Подія належним чином зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події, додали у відомстві.