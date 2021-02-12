Окупанти мінують місцевість вздовж усієї лінії зіткнення – розвідка

Російські окупаційні війська нарощують системи мінно-вибухових загороджень майже вздовж усієї лінії зіткнення.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій з нарощуванням системи мінно-вибухових загороджень майже вздовж усієї лінії зіткнення. На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об’єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування», - повідомила речниця.

Крім того, Шевченко зазначила, що командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ підвищує інтенсивність тренувань мінометних та артилерійських підрозділів першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

ПОМ-2 — протипіхотна міна осколкова натяжної дії. Призначається для виведення з ладу особового складу противника та встановлюється тільки засобами дистанційного мінування.