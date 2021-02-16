Отруєння у ліцеї під Києвом: семикласниці вжили по 40 таблеток після відео з соцмережі

Поліція Київщини встановлює обставини отруєння двох семикласниць медичним препаратом «Дротаверин».

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

«Попередньо встановлено, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж з закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці «Дротаверин» та вжили кожна по 40 таблеток в приміщені школи. Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох», - йдеться у повідомленні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доправили до мед закладу, і наразі життю другої дівчини нічого не загрожує.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, кіберполіція та ювенальна превенція поліції Київщини. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії, опитують свідків.

Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області дві дівчинки отруїлись невідомою речовиною, одна з них померла.