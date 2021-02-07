Попалася на «закладках»: у харків'янки вилучили наркотиків на 800 тисяч

У Харкові арештували жінку, яка робила "закладки" наркотиків по місту - в неї вилучили "товару" на 800 тисяч гривень

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла заступниця керівника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Оксана Калмикова.

"Ленінський райсуд Харкова напередодні обрав арешт на два місяці досудового слідства для харків'янки, яка зберігала вдома наркотики на 800 тис. грн", - зазначила Калмикова.

За її словами, під час досудового розслідування працівники поліції встановили, що 24-річна харків’янка тривалий час розповсюджувала наркотичні речовини протягом через "закладки" на території міста.

"На підставі ухвали слідчого судді 1 лютого поліцейські провели обшук за місцем мешкання жінки. Виявлено та вилучено близько 1 кг канабісу, 200 грамів амфетаміну, 100 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP, 50 грамів кокаїну, а також полімерні пакети, електронні ваги, пристрій для подрібнення наркотичної речовини, банківські картки, мобільні термінали", - уточнила речниця.

Вартість вилучених наркотиків на "чорному ринку" оцінюється у 800 тис. грн.

Жінку було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, у січні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу в Харківській ОДА поінформував, що в обласному центрі цьогоріч поліція реалізовуватиме програму боротьби з наркоторгівлею, зокрема, розповсюдженням наркотиків через пошту і "закладки" в житлових кварталах.

Фото: hk.npu.gov.ua