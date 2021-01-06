У Харкові реалізують програму боротьби з наркозакладками – Аваков

У Харкові цьогоріч поліція реалізовуватиме програму боротьби з наркоторгівлею, зокрема, розповсюдженням наркотиків через пошту і закладками в житлових кварталах.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Авакаов повідомив під час брифінгу в Харківській облдержадміністрації, передає кореспондент Укрінформу.

«Цього року ми в Харкові будемо реалізовувати програму боротьби з наркоторгівлею, в тому числі боротьби з розповсюдженням наркотиків у житлових кварталах серед молоді. Це спеціальна програма, шаблон якої вже існує, і ми застосовували його в інших містах. Ця модель передбачає активну позицію самих містян, і ми дуже розраховуємо, що всі харків’яни активно допомагатимуть нам ліквідовувати систему закладок, розповсюдження, продаж через поштові посилки, через інтернет-боти», - сказав Аваков.

Міністр запевнив, що правоохоронці намагатимуться ліквідувати не лише великий наркотрафік, але «атакуватимуть роздрібні мережі» продажу наркотиків.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України попередила контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу транснаціональним організованим злочинним угрупуванням.

Фото: МВС