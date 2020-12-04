Опер СБУ організував банду, що займалася вимаганням через «закладки»

Слідчі територіального управління ДБР (Полтава) повідомили про підозру оперуповноваженому одного з відділів УСБУ в Харківській області в організації злочинного угруповання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба теруправління ДБР (Полтава).

"За даними слідства, правоохоронець організував злочинне угруповання із чітким розподілом ролей співучасників, яке займалося вимаганням із застосуванням насильства", - йдеться у повідомленні.

Так, у травні 2019 року, знаючи, що в одній із лісосмуг Харкова знаходиться так звана «закладка», 6 членів групи влаштували засідку. Коли ж до вказаного місця підійшов громадянин і забрав речовину, його почали бити. Погрожуючи фізичною розправою та кримінальною відповідальністю, вимагали 100 000 грн.

Через те, що вказаної суми потерпілий не мав, наступного дня його відвезли до нотаріуса, де засвідчили фіктивний договір позики на 100 000 грн.

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Також, реалізовуючи свій злочинний умисел за відпрацьованою схемою, члени групи вдруге влаштували засідку. У чергової жертви вимагали $3000. Потерпілий вирішив виконати незаконні вимоги і сплатив 57 тис. грн.

Таким чином, працівник СБУ підозрюється у вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня у Харкові затримали на хабарі старшого оперуповноваженого УСБУ в Харківській області.

За попередньою інформацією, затриманий передавав зацікавленим особам службову інформацію з обмеженим доступом. Вартість "послуги" становила від 3 до 5 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання другої половини хабаря в розмірі 2,5 тисячі доларів. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.