Зеленський за місяць чекає звіту від силовиків Запоріжжя про боротьбу з наркоторгівлею

Президент Володимир Зеленський дав місяць прокуратурі, Службі безпеки та поліції Запорізької області, щоб показати реальний результат у боротьбі з розповсюджувачами наркотичних засобів і так званими закладками.

Відповідне відео оприлюднив Офіс Президента у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ми порушуємо це питання, і умовно кажучи, через місяць подивимося результати по закладках, по ОПЗ, тощо. Давайте тоді подивимося на ці результати", - сказав Зеленський.

В Офісі Президента зазначили, що звіт щодо тем, названих Президентом, зокрема, боротьби з незаконним обігом наркотиків, очікується у вересні.

Як повідомлялося, у середу під час робочої поїздки у Запоріжжя Президент Володимир Зеленський заявив, що із Запорізької області розпочинається низка презентацій стратегій розвитку для кожного регіону України. Їх упродовж року створювали експерти, громадські діячі, управлінці й територіальні громади.

Зеленський проінспектував виконання ремонтних робіт на трасі М-18 Харків - Ялта, а також ознайомився із будівництвом мостових переходів через р. Дніпро.