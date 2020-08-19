У Запоріжжі планують побудувати найбільший в ЄС дата-центр

На території Запорізької області інвестори з Норвегії та Австрії планують побудувати обчислювальний дата-центр, який стане одним з найбільших в ЄС, а також потужності з електролізного виробництва водню.

19 серпня представники ТОВ “Н2” підписали меморандуми з НАЕК “Енергоатом” та ПрАТ “Укргідроенерго”, передає кореспондент Укрінформу. Меморандуми про співпрацю були підписані в рамках презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

“Один з найбільших в Європейському союзі дата-центрів буде побудований у Запоріжжі. Сума інвестицій – понад 700 млн долларів. Також будуть розвиватися актуальні напрямки з енергетики. Проект електролізного виробництва водню передбачає розміщення на території ДніпроГЕСу або прилеглій території електролізного виробництва потужністю 200 МВ. Обсяг інвестицій понад 300 млн євро”, - сказав віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який презентував Стратегію розвитку регіону до 2027 року.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні під час робочої поїздки у Запоріжжя Презінвестиційидент Володимир Зеленський заявив, що із Запорізької області розпочинається низка презентацій стратегій розвитку для кожного регіону України. Їх протягом року створювали експерти, громадські діячі, управлінці й територіальні громади.

Зеленський проінспектував виконання ремонтних робіт на трасі М-18 Харків - Ялта, а також ознайомився із будівництвом мостових переходів через р. Дніпро.