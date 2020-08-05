Президент — інвесторам: Ми завжди підтримуємо проєкти, які підвищують імідж України

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з інвесторами запевнив у готовності підтримувати проєкти, які дають можливість підвищувати імідж України, надають робочі місця.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Офісу Президента.

На зустрічі були присутні інвестори, які мають намір реалізувати в Україні низку проєктів. Зокрема, представники Yom Capital Ltd планують побудувати обчислювальний дата-центр потужністю 1 ГВт, а представники компанії NBT – вітроелектростанцію потужністю 800 МВт і потужності з електролізного виробництва водню на 200 МВт на території Запорізької області. Обсяг інвестицій, залучених для будівництва вітроелектростанції, становитиме понад 1,2 млрд євро, а для виробництва водню – понад 300 млн євро. Крім того, на зустрічі був присутній представник проєктної компанії ТОВ "Н2".

Глава держави зазначив, що нині робота влади спрямована на те, щоб побудувати нову країну. "Країну з інвестиціями. Коли ми говоримо про інвестиції, ми говоримо не про гроші. Ми говоримо перш за все про проєкти. Проєкти, які дають можливість підвищувати імідж України, надають робочі місця", – сказав Зеленський.

CEO компанії NBT Джоар Вікен нагадав, що компанія NBT в Україні працює багато років і вже інвестувала 400 млн євро, а інвестицію в розмірі 1,2 млрд євро планує зробити восени цього року.

Він також наголосив, що компанія дотримується найжорсткіших міжнародних стандартів, високих стандартів корпоративної та соціальної відповідальності, нетерпима до корупції.

"Все це потрібно для того, щоб ми могли приносити інвестиції в цю країну й працювати", – констатував він.

CEO NBT також розповів, що на наступний соціальний проєкт у Запоріжжі компанія виділить 15 млн доларів. Крім того, за його словами, буде залучено прямі інвестиції в покращення електросистем України на суму понад 140 млн євро.