Україна розробляє нову амбітну економічну стратегію для Донбасу — Резніков

Нова економічна стратегія для сходу, яка буде представлена уряду у вересні, передбачає особливий режим інвестування на підконтрольних Україні територіях, поширення міжнародних правил комерційного арбітражу на регіон, створення фонду спеціального призначення.

Про це віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков написав у своєму матеріалі для Атлантичної ради.

"Україна наразі розробляє нову амбітну економічну стратегію для сходу країни. Ключовим напрямком є розвиток частин Донецької та Луганської областей, які зараз перебувають під українським контролем", - зазначив Резніков.

Українське сприйняття поняття "особливого статусу" для регіону він вбачає у трансформації інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні.

За результатами проведених консультацій з представниками дипломатичних та бізнесових кіл Резніков вказує, що стан українського правосуддя викликає більше занепокоєння, ніж близькість до передової.

"Наша мета - створити особливий режим інвестування в підконтрольній Україні частині Донбасу. Ми розглядаємо поширення міжнародних правил комерційного арбітражу на регіон як невід'ємну частину цих планів", - написав віцепрем'єр.

Окрім того, на його переконання, Українська держава повинна взяти на себе частину страхового тягаря від політичних та військових ризиків, які інвесторам передбачити важко.

"Ми розглядаємо питання фонду спеціального призначення для заохочення та сприяння інвестиціям, а не лише покладаємося на донорську допомогу", - заявив Резніков.

За його словами, "дорожню карту" розвитку економіки Донбасу буде представлено Кабінету Міністрів у вересні. Потім потрібно приблизно 6 місяців, щоб підготувати необхідні законопроєкти, експертну оцінку по яких очікують безпосередньо від потенційних майбутніх інвесторів.

Резніков також зауважив, що на сьомому році російсько-української війни зрозуміло, що російське тлумачення "особливого статусу" для Донбасу є неприйнятним.

Він нагадав, що розвиток Донбасу як промислового центру розпочався у 19-му столітті, а європейські інвестори, промисловці та підприємці відіграли ключову роль у цьому процесі. У другій половині 18-го - початку 19-го століття на Донбасі вже працювали сотні компаній з іноземним капіталом, що стало основою зростання регіону як промислового центру.

Як повідомлялося, Атлантична Рада (Atlantic Council) – аналітичний центр, неурядова організація США, заснована у 1961 році. Основним завданням її діяльності є залучення північноатлантичної спільноти до розв’язання міжнародних проблем і викликів ХХІ сторіччя.