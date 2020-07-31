Резніков назвав підприємство, яке займатиметься утриманням КПВВ

Державне підприємство «Реінтеграція і відновлення» буде займатися питаннями утримання КПВВ.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, коли 30 липня відвідував Донеччину з робочою поїздкою, повідомляє сайт Донецької ОДА.

«Віцепрем'єр-міністр розповів про створення окремого державного підприємства «Реінтеграція і відновлення», в зоні відповідальності якого тепер буде утримання КПВВ», - зазначили в ОДА.

Йдеться про КПВВ на адміністративному кордоні між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом, а також КПВВ у Донецькій і в Луганській областях. Це допоможе забезпечити уніфікацію контрольних пунктів в’їзду-виїзду, запевнив міністр.

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Резніков, відвідуючи КПВВ «Мар’їнка», також заявив, що зараз вирішується питання про старт пілотного проєкту з утворення сервісних центрів на КПВВ. Під одним дахом в такому центрі планується надавати адміністративні та банківські послуги, там же буде, наприклад, кімната матері та дитини тощо. Розглядається можливість щодо відкриття такого хабу на одному з КПВВ у Донецькій області.

В ОДА також поінформували, що в рамках робочої поїздки Резніков відвідав прифронтові міста Мар’їнку та Красногорівку. Від представників районів та ВЦА він почув про ті проблеми, що є на місцях з газопостачанням та водопостачанням, відновленням житла тощо.