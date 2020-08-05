Європа хоче розв'язати конфлікт на Донбасі з мінімальними збитками для України - експерт

Позиції Європи і США щодо кризи на Донбасі відрізняються, але спільним при цьому є посилення прагнення до його завершення.

Як передає Укрінформ, таку думку висловила експерт Міжнародної кризової групи Катарін Квідж Джадж у програмі "Насправді: Донбас" на телеканалі "Дом".

"Європейські партнери України, як і раніше, дуже хочуть, щоб цей конфлікт було завершено. Яким чином він буде завершений, їх хвилює, але меншою мірою. Вони реально просто хочуть позбутися від цієї проблеми з мінімальними збитками для України. Що стосується американських партнерів, то їхня позиція залишається приблизно такою ж. Лише з боку деяких представників Державного департаменту позиція навіть більше посилилася. Я говорю про те, що американські партнери скоріш за все розглядають Мінськ як спосіб для збереження санкцій проти Росії. Для них найголовніше — це те, щоб конфлікт завершився не просто якось, а так, щоб максимальні збитки було завдано путінському режиму, і щоб Україна залишалася якомога більше прозахідною", - припустила міжнародний експерт.

Своєю чергою журналіст-міжнародник Христина Зеленюк також підтвердила, що існує різниця підходів Сполучених Штатів і Європейського Союзу до вирішення конфлікту в Україні.

"На жаль, різниця підходів Сполучених Штатів і Європейського Союзу є, тому що тривалий час зберігалася в Сполучених Штатах така думка, що це Євросоюз має розв'язувати проблему війни України з Росією або Росії проти України. Що війна триває на європейському континенті, тому це виключно внутрішньоєвропейська проблема", - прокоментувала це питання українська журналістка.

Як повідомлялося, США і Євросоюз 2014 року ввели санкції проти Росії у відповідь на її дії щодо дестабілізації ситуації в Україні.

Збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України — Кримського півострова. Після цього російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.