«Пігулковий» челендж: у Міносвіти працює гаряча лінія для батьків і вчителів

У Міністерстві освіти і науки України працює гаряча телефонна лінія психологічної допомоги та чат-бот у Telegram і Viber для батьків та вчителів для запобігання трагічним випадкам з підлітками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Ситуація в інтернеті є дуже небезпечною і швидко змінюється, тому маємо постійно відслідковувати нові тенденції в цифровому середовищі, вчасно на них реагувати та підвищувати обізнаність батьків, вчителів та дітей щодо можливих ризиків", - йдеться у повідомленні.

МОН готує інформацію для батьків і вчителів щодо найбільш поширених серед підлітків та небезпечних челенджів у мережах, а також формує поради, як про це говорити з дітьми, які правила існують щодо користування інтернетом та соціальними мережами.

"Хочемо повідомити, що діють телефони гарячих ліній, за якими діти можуть отримати психологічну підтримку в разі, якщо вони потрапили в ризиковані для здоров’я ситуації, в тому числі випадки, пов’язані із соціальними мережами", - йдеться у повідомленні.

Національна дитяча гаряча лінія:

0-800-500-225 (безкоштовно зі стаціонарних);

116111 (безкоштовно з мобільних);

Безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства – 15-47;

Безкоштовна Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству – 116-123.

Чат-бот «КІБЕРПЕС» у Telegram і Viber допоможе дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і вчителям у разі кібербулінгу та анонімно отримати допомогу.

На сайті МОН можна знайти розділ «Безпека дітей в інтернеті» для підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів. Зокрема розміщені поради для батьків щодо організації взаємодії «дитина-інтернет-мобільний зв'язок» від Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

На платформі цифрової освіти ДІЯ також можна знайти освітній Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті» про те, як уберегти дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок, сексуального насильства.

"Наразі Міністерство спільно з Національною поліцією та громадськими організаціями готують лист до департаментів освіти і науки ОДА щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів із дітьми та батьками щодо безпечної поведінки в інтернеті", - наголошують у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла. За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин», взяв участь у челенджі в соціальній мережі Тік Ток.

17 лютого в Умані Черкаської області дві восьмикласниці в приміщені школи наковталися пігулок і потрапили до лікарні. Що спонукало їх до цього кроку, поки що невідомо.

Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини. Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17-го поверху київського будинку. 16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14-го поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва. 17 лютого в цьому ж районі з 16-го поверху впала 15-річна дівчина.