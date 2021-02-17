Друга за добу дівчинка-підліток випала з балкона столичної багатоповерхівки

Правоохоронці встановлюють обставини падіння 15-річної дівчини із загального балкона на 16-му поверсі багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Поліція Києва у Фейсбук.

"До столичної поліції надійшла інформація про падіння дівчинки із багатоповерхівки на вулиці Архітектора Вербицького. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, ювенальні поліцейські та медики. Внаслідок падіння неповнолітня отримала тілесні ушкодження, не сумісні із життям. На місці події працюють правоохоронці, які проводять першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчинки внаслідок падіння з балкона 14-го поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва, на вулиці Княжий Затон.