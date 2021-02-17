Отруєння школярок у Боярці: відпрацьовують версію про імовірний вплив «груп смерті»

Дві дівчинки із Боярки, які отруїлися медпрепаратом «Дротаверин» у вівторок, не були схильні до самогубства.

Про це у Фейсбуці поінформувала представниця ювенальних прокурорів Департаменту захисту дітей Офісу Генерального прокурора Юлія Усенко, передає Укрінформ.

«Близько місяця школярка, що вижила, побачила в соціальний мережі «Тік Ток» відеозапис, де на чорному екрані було речення: «Випий 40 таблеток «Нош-пи» та побачиш, що буде». Ось результат - дитина 13 років загинула! Відпрацьовуються версії негативного впливу Інтернету, схиляння до самогубства, відносин з родиною та однолітками, законність продажу ліків дітям. Але, забігаючи наперед, дівчата не були схильні до самогубства, проблем у сім‘ї та з однолітками не мали», - повідомила Усенко.

За її словами, цей приклад ще раз наголошує на пріоритетності таких справ, які в більшості сприймаються як нещасні випадки, а насправді криють в собі багато проблем, з якими наші діти стикаються в повсякденному житті.

«2021 рік почався з 18 самогубств та спроб їх вчинення. Вік дітей від 10 до 16 років. Причиною зростання кількості самогубств деякі джерела називають активізацію, так званих, «груп смерті», на кшталт «Синього кита». І в кожному окремому випадку важлива робота підрозділів кіберполіції по виявленню таких небезпечних контентів, вжиття заходів до їх блокування», - поінформувала вона.

Усенко уточнила, що за даними кіберполіції, ними постійно здійснюється моніторинг таких каналів, але на жаль, жодної інформації щодо їх офіційного встановлення чи блокування немає.

«У протидії цим явищам та негативному впливу на підлітків небезпечного контенту в Інтернеті мають об’єднатися не лише правоохоронці, але й батьки та працівники закладів освіти, в яких навчаються діти. І треба діяти вже. Вбачаємо, що на державному рівні необхідно вживати заходів, що знівелюють вплив ігор, відео, чатів та інших зовнішніх чинників на дітей, сприятимуть їх здоровому психологічному розвитку та готовності до дорослого життя», - додала вона.

Як повідомлялося, у Боярці Київської області дві дівчинки отруїлись невідомою речовиною, одна з них померла.

Поліція Київщини встановлює обставини отруєння двох семикласниць медичним препаратом «Дротаверин».