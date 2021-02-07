Блокування каналів: Кулеба вважає, що у РФ є нагальніші справи, але «відповідь прилетить»

Україна готується до можливої відповіді Росії на блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK, пов’язаних із кумом російського президента Віктором Медведчуком.

Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«Думаю, що конкретно зараз у них є справи більш нагальні, але, безумовно, вони цього не забудуть, і відповідь прилетить. Але я думаю, що ми маємо підходити до цього питання як зріла держава. Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби і маємо розуміти, жорстко захищаючи свої інтереси, що у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього. Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю», – сказав Кулеба.

За його словами, триває робота над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде завданий Росією.

«Я хочу відзначити і подякувати українському суспільству за його зрілість у питанні цих санкції РНБО. І експерти, і громадянське суспільство, і прості громадяни, я бачу по реакції медіа і в соцмережах, вони підтримали українську державу в цьому рішенні. Це дуже важливо», – заявив міністр.

Кулеба додав, що на момент підписання рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK він «володів достатньо інформацією» від СБУ, яка дозволила підтримати цю пропозицію РНБО. Міністр заявив, що не буде розголошувати цю інформацію.

Як повідомлялося, 2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що це рішення РНБО, ухвалене відповідно до статті 5 закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте з метою захисту національної безпеки.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.