Блокування каналів: Кулеба вважає, що у РФ є нагальніші справи, але «відповідь прилетить»

Блокування каналів: Кулеба вважає, що у РФ є нагальніші справи, але «відповідь прилетить»

Укрінформ
Україна готується до можливої відповіді Росії на блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK, пов’язаних із кумом російського президента Віктором Медведчуком.

Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«Думаю, що конкретно зараз у них є справи більш нагальні, але, безумовно, вони цього не забудуть, і відповідь прилетить. Але я думаю, що ми маємо підходити до цього питання як зріла держава. Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби і маємо розуміти, жорстко захищаючи свої інтереси, що у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього. Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю», – сказав Кулеба.

За його словами, триває робота над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде завданий Росією.

Читайте також: Ткаченко пояснив, чому проти каналів Медведчука санкції ввели, а «НАШ» не чіпали

«Я хочу відзначити і подякувати українському суспільству за його зрілість у питанні цих санкції РНБО. І експерти, і громадянське суспільство, і прості громадяни, я бачу по реакції медіа і в соцмережах, вони підтримали українську державу в цьому рішенні. Це дуже важливо», – заявив міністр.

Кулеба додав, що на момент підписання рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK він «володів достатньо інформацією» від СБУ, яка дозволила підтримати цю пропозицію РНБО. Міністр заявив, що не буде розголошувати цю інформацію.

Читайте також: Санкції проти телеканалів Медведчука: як реагує світ

Як повідомлялося, 2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що це рішення РНБО, ухвалене відповідно до статті 5 закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте з метою захисту національної безпеки.

Читайте також: Усьому свій час: Данілов пояснив, чому в «санкційній справі» не фігурує Медведчук

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-