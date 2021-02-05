Франція очікує високого представництва України на Форумі рівності у червні – посол

У Франції очікують на високе представництво України на Форумі рівності, що відбудеться у Парижі у червні.

Про це сказав на пресконференції посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна на сьогодні залучена до реалізації і досягнення цілей, окреслених у межах «Партнерства Біарріц», і наступним важливим етапом буде проведення Форуму рівності, який планується в Парижі у червні поточного року. Ми розраховуємо на високе і потужне представництво України на цій важливій події, яка присвячена проблематиці рівності жінок та чоловіків», - зазначив дипломат.

Він нагадав, що Франція започаткувала в межах G7 так зване «Партнерство Біарріц» на саміті під головуванням Франції у 2019 році.

«Україна була однією з найперших країн, яка приєдналась до цього партнерства з великим бажанням і великою силою переконань… Хотів би відзначити великий позитивний імпульс, який надає нашій спільній роботі Олена Зеленська, перша леді України», - наголосив посол.

Він також підкреслив, що Франція надає великеого значення питанню гендерної рівності.

«Ця тематика була проголошена "великою національною справою п’ятиріччя" президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. І з ініціативи президента Республіки в останні роки було чимало різноманітних кроків, спрямованих на її вирішення. Я хотів би особливо привітати ту спільну дію, яку ми впроваджуємо в Україні у співпраці з українською владою», - наголосив де Понсен.

Як повідомляв Укрінформ, Україна приєдналася 2020 року до міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц», яка об’єднує зусилля різних країн на шляху до рівності жінок і чоловіків.

«Партнерство Біарріц» було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) на саміті в місті Біарріці (Франція) 25 серпня 2019 року під головуванням Президента Французької Республіки Емманюеля Макрона. Мета ініціативи – посилити відповідальність та консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності.